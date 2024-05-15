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Почему историю "лишенных воздуха деревень" Василий Шарангович зафиксировал в серии цветных литографий, рассказала дочь художника, искусствовед Наталья Шарангович
Победа над нацизмом в истории Беларуси на века. Память о драматической гамме Великой Отечественной войны хранят залы Национального художественного музея. Здесь же перманентно экспонируется Magnum opus народного Василия Шаранговича.
Почему историю "лишенных воздуха деревень" мастер зафиксировал в серии цветных литографий, мы поговорили с его дочерью, искусствоведом и первым заместителем председателя Белорусского союза художников Натальей Шарангович.
Подробности в видео.
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