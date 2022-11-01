Почти 700 тыс. белорусов посмотрели первый выпуск "Фактор.by" на "Беларусь 1"

Мелодичной, заводной и душещипательной премьерой ознаменовался октябрь на "Беларусь 1": вокальный шоу-проект "Фактор.by" вернулся на экраны, чтобы подарить молодым и перспективным артистам из Беларуси и других стран заветный билет в шоу-бизнес. Долгожданный показ второго сезона вызвал большой зрительский интерес: первый кастинг стал самой рейтинговой программой вечернего телеэфира.

Факт Проект стартовал на первой кнопке в пятницу, 28 октября, и, согласно аналитическим данным ЗАО "МедиаИзмеритель", показал высокий рейтинг телесмотрения 3,1, обеспечив каналу "Беларусь 1" лидерство в вечернем эфире с долей аудитории 16,3 %.

Первый кастинг посмотрели порядка 700 тысяч белорусов старше 4 лет. В Сети премьерный выпуск продолжает набирать просмотры международной аудитории.

В полном объеме и в формате отдельных выступлений участников первый телекастинг уже доступен на YouTube-канале шоу. Возможно, один из счастливчиков, услышавший в ответ на свое выступление "да" от наставников, не просто собирает чемоданы в тренировочный лагерь проекта, а начинает свой яркий путь прямиком в грандиозный суперфинал шоу.Пришло время выбирать своих фаворитов и поддерживать их просмотрами на "Беларусь 1" и YouTube, лайками и репостами в социальных сетях.

Напомним, шоу-проект о всеми любимых популярных песнях и глубоко личных и человечных историях впервые вышел на белорусских телеэкранах в 2021 году и сходу сформировал вокруг себя большую молодежную фан-базу. Первый сезон "Фактора" предложил отечественной аудитории принципиально новый формат развлекательного шоу, и активный зрительский отклик не заставил себя долго ждать. Оправдывая свое предназначение, проект вышел за рамки студийного павильона и зажег новые имена талантливых артистов.

Сегодня финалисты первого сезона под эгидой профессионального продюсерского центра и при содействии Белтелерадиокомпании успешно покоряют хит-парады ведущих радиостанций страны с авторским материалом, собирают концертные залы и делятся своим опытом с молодым поколением участников шоу "Фактор.by".

Во втором сезоне 160 конкурсантов борются за зрительские симпатии и поддержку звездных наставников - Ольги Бузовой, Сергея Соседова, Руслана Алехно и Сергея Пархоменко (Сереги). И несмотря на то что только лучшие из лучших пройдут все этапы творческой мастерской и выступят в прямом эфире уже этой зимой, каждый из претендентов получит экспертный отклик от авторитетного жюри, новых подписчиков в соцсетях и минуту славы в прайм-тайме главного телеканала страны.

Чьи голоса останутся в памяти, а истории - в сердцах телезрителей, кто сформируется на проекте как артист и получит зеленый свет на большую сцену, станет известно в январе 2023-го. Добавим, что сразу после основного конкурса в новом году зрителей ждет душевное дополнение - "Фактор.by 60+", главными героями которого станут участники почтенного возраста.

Шоу "Фактор.by" выходит в эфире "Беларусь 1" по пятницам в 20:45 - сразу после информационной "Панорамы". Кроме того, вниманию зрителей телеканала серия ежедневных видеодневников в дневном и вечернем эфире с эксклюзивным и неформальным материалом из закулисной жизни шоу.

Следить за проектом и его участниками можно на портале медиахолдинга www.tvr.by, в соцсетях Instagram (@factor.by) и TikTok (@factorby).