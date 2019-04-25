Почувствовать себя рыцарями смогут болельщики и гости II Европейских игр

Первую выставку в рамках большой культурной программы форума презентуют в Минске уже в пятницу: в галерее Михаила Савицкого состоится вернисаж, посвященный боевым искусствам континента. Для гостей подготовили более 700 уникальных предметов - от редких документов до старинного оружия. Кое-что можно даже подержать в руках!



Оружие - как предмет искусства. Только вид ручки этого ножа способен навести страх на соперника: ее украшает изображение Влада Цепеша - прототипа литературного графа Дракулы. 200 не менее уникальных предметов вооружения доставлены в Минск из итальянского музея боевых искусств специально ко II Европейским играм. Самому старинному экспонату насчитывается более 6 сотен лет.



Историческое фехтование вошло пусть не в соревновательную, но в культурную программу мультиспортивного форума. Выставка в галерее Савицкого повествует о европейских боевых искусствах - здесь и реконструкция кузницы, и мастерская оружейника, и даже покои опытного заядлого фехтовальщика.







А это реконструкция кабинета знатной миланской семьи. В такой обстановке мастер Камилло Агриппа создавал свои трактаты по фехтованию. К слову, рисунки на ящиках этого комода точь-в-точь такие, как и в его книге.



Рукописи мастера воспринимались не только как пособие для учеников, но и являлись роскошным подарком для состоятельных людей. Так, самая дорогая книга экспозиции на рынке раритетов оценивается в 150 тысяч долларов. Издание "Академия любви"с любовью описывает все тонкости мастерства фехтования. Библия боя 17 века весит порядка 10 килограммов - над ней работали 16 авторов.



Часть экспонатов с подписью: "Вы можете это потрогать". На выставке предусмотрен так называемый интерактивный зал с копиями старинного оружия. Здесь туристы и болельщики II Европейских игр смогут на несколько мгновений почувствовать себя рыцарями.



