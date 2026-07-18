Под любимые треки отрывались до рассвета: гости "Славянки" не забывали снимать селфи

"Славянский базар" звучит на полную громкость. Фестивальный Витебск поет и танцует день и ночь напролет.



На сцене Летнего амфитеатра до утра зажигали артисты, песни которых десятилетиями не сходят с танцполов. А Центральный спортивный комплекс раскачали молодежные ритмы.

Когда часы на городской ратуше пробили полночь, фестивальной столице было не до сна. Под легендарным зонтиком "Славянского базара" звучал золотой хит. 6-тысячный зрительный зал в унисон подпевал легендам эстрады.

Ретровечеринка каждый год ставит звук на максимум. Здесь не только поют, но танцуют все. И разве может быть иначе, когда в числе хедлайнеров дискотеки эмоциональный итальянский тенор Пупо и один из самых зажигательных бойсбендов 90-х - группа "На-На". Музыкальное путешествие соединило разные жанры, страны и поколения.

"Здорово, отлично, потрясающе здесь всегда. "Славянский базар" - это вообще такой круглосуточный праздник. И это всегда очень радует. Очень культурные люди, они искренние, сердечные", - поделились впечатлениями участники группы "На-На" из России.

Эпицентром молодежных импульсов в эту ночь стала самая юная площадка "Славянского базара" - Центральный спортивный комплекс. "Ритмы лета" ловили поклонники современной поп-культуры. Под любимые треки отрывались до рассвета, не забывая снимать атмосферные селфи и сториз. 6-сячный стадион на одной волне неповторимого фестивального драйва.

"Музыка как раз сплачивает людей и помогает быть ближе друг к другу. Мне кажется, это самое главное. Публика здесь очень теплая, люди очень любят искусство", - отметил певец Никита Белько.

Анна Трубецкая, певица, победитель XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск":

"Витебская публика, люди, которые приезжают на наш любимый фестиваль - это особые для меня зрители. Поэтому сегодня для меня петь для этих людей - большая честь и большая радость".

"Славянский базар" не сбавляет темпа. Марафон концертов продолжат яркие выступления Ани Лорак и Григория Лепса. Услышит фестивальная столица и мировые хиты в исполнении участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.