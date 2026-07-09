"Под небом Шагала": песню - посвящение "Славянскому базару в Витебске" записали в Минске

В рамках "Славянского базара в Витебске" состоится национальная премьера песни "Под небом Шагала", посвященной международному форуму искусств. 8 июля прошла первая студийная запись композиции.

Васильковые поля, гостеприимство и знакомые шедевры Шагала сплела в стихи поэтесса Анна Селук. Музыку написал композитор Олег Шаумаров. Их совместная работа "Не предавай" признана лучшей песней 2024 года. С творческим тандемом сотрудничают Виктория Алешко и Руслан Алехно. Будущая же премьера пронизана любовью к Витебску и наследию всемирно известного уроженца города Марка Шагала.

Исполнят композицию Лера Бернатович и Артем Скороль. Выбор дуэта неслучайный. Каждый из исполнителей - лауреат международных конкурсов в рамках "Славянского базара".

Работа над песней ведется уже месяц, а потому совпадение музыкальной премьеры и демонстрации в Витебске картины Шагала "Над городом" - счастливая случайность.