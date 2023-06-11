Под апогей "Балетного лета" в Театре оперы и балета Беларуси вспомним о "Больших гастролях" Большого. В свой юбилейный год наши культовые академические подмостки открыли новые площадки. Геолокации с культурной меткой белорусского Большого теперь в пяти российских городах.

17 дней, более 3 тысяч гастрольных километров и свыше 8 с половиной тысяч зрителей – это если коротко о турне в цифрах. А в деталях под прицелом сразу двух съемочных групп Агентства теленовостей - в совместном репортаже Ольги Медведь и Дарьи Тарасовой.

Йошкар-Ола (в переводе на русский "красный город" или родина йошкиного кота) первой приняла гастролеров. Именно здесь балетная труппа отметила 90-летний юбилей нашего Большого. До этого марийская публика еще никогда не видела классических постановок белорусского театра.

Полторы тысячи километров балетным "гранд па де ша" и мы в самой посещаемой точке Республики Марий Эл. Новое здание Академического театр оперыибалетаимениЭрика Сапаева. Еще и белорусский Большой в афише, гости долгожданные (билеты смели, едва те поступили в продажу).

В 2022 году мы подписали меморандум о сотрудничестве между Государственным академическим Большим театром Республики Беларусь и Театром оперы и балета Республики Марий Эл. И уже в прошлом году мы начали реализовывать наш меморандум. На наш фестиваль им. Эшпая в опере "Евгений Онегин" присутствовали солисты вашего театра – украсили спектакль 4 исполнителя, главные партии были исполнены. Но, конечно, мы мечтали о большем сотрудничестве, чтобы театр приехал, балетная труппа появилась у нас. Константин Иванов, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (Россия)

Театр тоже юбиляр, хоть и значительного младше нашего Большого - Марийскому оперному в этом сезоне 55. В советский период узы высокого искусства между нами были крепкие, однако обновленные составы нашего времени публика еще не приветствовала.

Премьера не только для зрителей, но и для ведущих солистов. На выезде - первая сценическая встреча Карениной и Вронского. Дебютировали сразу оба главных персонажа - публика химию Хитровой и Белохвостика считала.

В некоторых моментах звучали аплодисменты, в которых в Минске даже и подумать не могли, что в этих моментах можно вообще аплодировать. Зрители, я так понимаю, очень впечатлились. Нам после спектакля возле автобуса, конечно, сказали много приятных слов. Несмотря на такую тяжелую, сложную, трагичную историю, люди выходили со спектакля и говорили: "Мы как будто переродились". Людмила Хитрова, заслуженная артистка Беларуси, ведущая солистка Большого театра Беларуси

День исторический не только для марийских театралов. Старт "«Больших гастролей" совпал с юбилеем нашего Театра оперы и балета. И пока в Минске давали легендарную "Кармен", балетный состав праздновал 90-летие на академических подмостках Йошкар-Олы. Лучший подарок для артиста в день рождения – нескончаемые овации.

Мы же едем дальше, перенесемся телепортом в Челябинск.

945 километров с остановкой в Уфе и точка Б покорилась гастрольной карте. Под занавес большого турне труппа решила разогреть эстетические рецепторы самого сурового города-миллионника. Для балетных задача со звездочкой - растопить сердца металлургов. Челябинск - промышленный центр России, хозяин крупнейшего завода ферросплавов, здесь же производят свыше 60 % местного цинка. В городе на Миассе сошлись Урал и Сибирь. И такое географическое па - спойлер - гастролерам ждать двойных рецензий.

Наша "Каренина" - фестивальное украшение форума Екатерины Максимовой в афише театра Глинки, одновременно дебютное па белорусского балета в чугунном сердце России и бонус-трек для меломанов. Под занавес турне обращаются к дипломатии и на пуантах, и на смычках. Стоп фонограммам - время живых партитур Чайковского. За гастрольный дирижерский пульт ангажировали маэстро Большого, чтобы по нотам разложить лирику русского классика с челябинским оркестром и придать лоска музыкальному рисунку, оформить рокировку труб и валторнов.

Николай Колядко, дирижер большого театра Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси: Оркестр находится в хорошей форме, насколько я понял во время работы. Прекрасные струнные, прекрасные солисты есть среди духовиков. Чайковский - мастер оркестровки, инструментовки. У него каждый инструмент, который солирует (флейта, гобой), при внешней простате несет такую глубину и такую красоту.

С Николаем Сергеевичем у нас было достаточное количество репетиций. Было удобно, комфортно, естественно, в первое время мы друг к другу прислушивались, новый дирижер, мы для него новый коллектив. Но все хорошо прошло и выступление, и руки его понятны. Школа СССР, все оттуда дирижеры вышли, все это передавалось из поколения в поколение. Вероника Ковалева, первая скрипка оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки

Один из старейших городов России, претендующий на звание третьей столицы. Это место на берегу Волги - четвертый центр по посещаемости туристами. Мы в сердце Татарстана - Казани.

Мультикультурный мегаполис - перекресток разных национальных аутентичностей России. Еще и Мекка балетного искусства. Ежегодно сюда съезжаются примы и премьеры на фестиваль имени Рудольфа Нуриева, выдающегося танцовщика XX столетия.

Гастроли проходят хорошо, на абсолютных аншлагах на 10, 15, 20 минут аплодисментов после каждого спектакля, на ура! Я очень горд за нашу труппу. Молодцы, я очень доволен. Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР

Большой Беларуси - единственный из приглашенных гостей, кто привез не солистов, а полноценный спектакль. И хоть Татарский оперный замыкает топ пять лучших театров России, нам пришлось "под ужаться". Белорусская сцена - 800 квадратов, позволить себе такой масштаб может не каждый. Отказались от живописного оформления, Каренинский антураж вместили в одну еврофуру.

Душа радовалась за нашу публику, за наш театр, что мы пригласили такой коллектив, который вызвал бурю эмоций. Ну а что касается самого исполнительского мастерства, то знаете, я так проникся. Мне кажется, расширили впечатление от этого метания Анны Карениной и это так здорово показано, выпукло, емко. Юрий Ларионов, замдиректора Татарского академического гостеатра оперы и балета имени М. Джалиля, заслуженный работник культуры Татарстана (Россия)

Казанским эстетам - два белорусских вечера. Русскому зрителю - русская классика! Исповедь "Анны Карениной" на языке танца, необузданная страсть, повлекшая необратимые последствия и трагический финал - этот балет для турне выбрали не случайно. В драматургии - одноименный роман Толстого "Анна Каренина". В музыке - собрание сочинений Чайковского, объединенные постановочной группой в единый лейтмотив.

Два балетных вечера в Казни позади. Дальше на пути наших артистов Уфа и сцена Башкирского театра оперы и балета. Мы же передаем гастрольную эстафету Челябинску.

Тоже Национальный академический и тоже оперы и балета. Регалии - не единственные параметры, которые поясняют - Минский Большой и Челябинский Глинки звучат в унисон. И гармонируют даже, несмотря на расстояние в две с половиной тысячи километров. Да, академические сцены - не одногодки, наша на 23 сезона старше. Но подход к театральному продукту здесь филигранный. Спектакль собирают от А до Я. Единственное отличие от наших производственных цехов - собственный обувной.

Пока к премьерным показам расшивают вручную балетную "Раймонду", одевают "Сильву" и "Алые паруса", фокус театральной администрации на академическую каллоборацию. Балетное приглашение - лишь пролог эстетической траектории сотрудничества Беларуси и России.

Во-первых, мы - союзное государство. Возможен обмен солистами, возможен обмен с режиссерами, балетмейстерами, все что угодно. Мы завидуем вашей сцене, завидуем вашему зданию. Здание значительно больше, чем наше. В нем множество репетиционных залов, чего нам категорически не хватает. У вас больше возможностей в плане декораций размещения на сцене и сама сцена чуть больше. Владимир Досаев, директор Челябинского театра оперы и балета, заслуженный работник культуры России

Таких гастролей по России не было никогда. Когда ездишь по городам Европы - это один пейзаж, который, честно говоря, уже приелся. А тут я скажу, что пейзаж довольно такой родной. Мы приятно удивлены состоянием российских городов, театров. Везде встречают доброжелательно, везде свои люди. Ощущение поездки к своим. Юрий Ковалев, заслуженный артист Беларуси, премьер Большого театра Беларуси

Челябинские эстеты настолько суровые, что раскупили зал за два месяца до премьеры. Закрыли посадку на 9 сотен мест в первый же балетный вечер и это учитывая, что свидание с белорусским Большим выпало на трудовой понедельник. Для Южного Урала любовный треугольник: Каренин - Анна - Вронский - интрига умноженная на два. Есть с чем сравнивать - в репертуаре числится и своя Каренина. Русскую классику в белорусской лексике услышали и оценили. В 35-градусную жару искупали труппу в гостеприимных овациях.

Разгрузка декораций, монтаж сцены, запись световых партитур - техническая база командировочного Большого, которая из города в город остается в тени софитов. Для российского рандеву Балетный бестселлер сделали более компактным, уместили драматическую начинку, а с ней и роковой перрон, всего в одну фуру.

Смена академических залов, экзерсис, технический прогон - обязательные пункты гастрольной рутины. Но есть еще один сюжетный поворот, который сопровождает каждое долгоиграющее турне Большого. Труппе не светит антракт, даже по уважительной причине вроде дня рождения. Театральный устав распространяется и на главного балетмейстера.