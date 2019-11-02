Под Минском завершились съемки остросюжетного триллера с рабочим названием "Отражение"

Заказчиком кино стало Министерство культуры. Над реализацией и воплощением трудится команда одной из белорусских частных компаний. По сценарию, действие фильма происходит в конце 80-х после чернобыльской катастрофы. Картина - дебютный полный метр для режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Какими средствами пощекочут нервы зрителей?

Ответы - у Нины Можейко. Очень странные дела происходят под Минском. Согласно киношной геолокации, на территории Полесья. Безобидное путешествие на плоту по Припяти для компании друзей оборачивается "незабываемыми" выходными в зоне отчуждения. В 40 км от Минска расположился белорусский Смолевуд. Здесь, под Смолевичами, находится натурная площадка "Беларусьфильма". Угодья в 90 га, здесь вам и хвойные леса, и жилые декорации, два озера - все, что нужно для съемок остросюжетного триллера.





Фильм сняли по заказу Министерства культуры Беларуси





След взяли с госстандарта. Съемки по регламенту: на территории страны, с белорусской командой и отечественными продуктами. Все, что появится в кадре, начиная от модных в 80-е спортивных мастерок до походных наборов и даже грима для артистов - белорусского производства. Требование к госзаказу. Фильм снимают по запросу Министерства культуры. 70 % расходов покрывает государство, еще 30 % - сама компания. На счету каждый час съемок, лишняя минута - уже расхождение со сметой. Закон индустрии: время - деньги.







Часть съемок прошла на Минском станкостроительном заводе им. Кирова



Фактуру добирали на бывшем Минском станкостроительном заводе имени Кирова. Пустующие сегодня цеха - идеальная натура для киношников. Всего на площадке почти 60 человек - и речь только о техническом персонале. Актеров на главные роли утверждали по результатам кастинга в Минске и Москве. Поэтому игровая часть команды получилась интернациональной. В звездный состав попали Александр Головин, Павел Чинарев, Даниил Вахрушев, знакомые все лица.





Фильм готовят к выходу на большие экраны в апреле



