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Под Минском завершились съемки остросюжетного триллера с рабочим названием "Отражение"
Заказчиком кино стало Министерство культуры. Над реализацией и воплощением трудится команда одной из белорусских частных компаний. По сценарию, действие фильма происходит в конце 80-х после чернобыльской катастрофы. Картина - дебютный полный метр для режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Какими средствами пощекочут нервы зрителей?
Ответы - у Нины Можейко. Очень странные дела происходят под Минском. Согласно киношной геолокации, на территории Полесья. Безобидное путешествие на плоту по Припяти для компании друзей оборачивается "незабываемыми" выходными в зоне отчуждения. В 40 км от Минска расположился белорусский Смолевуд. Здесь, под Смолевичами, находится натурная площадка "Беларусьфильма". Угодья в 90 га, здесь вам и хвойные леса, и жилые декорации, два озера - все, что нужно для съемок остросюжетного триллера.
Фильм сняли по заказу Министерства культуры Беларуси
След взяли с госстандарта. Съемки по регламенту: на территории страны, с белорусской командой и отечественными продуктами. Все, что появится в кадре, начиная от модных в 80-е спортивных мастерок до походных наборов и даже грима для артистов - белорусского производства. Требование к госзаказу. Фильм снимают по запросу Министерства культуры. 70 % расходов покрывает государство, еще 30 % - сама компания. На счету каждый час съемок, лишняя минута - уже расхождение со сметой. Закон индустрии: время - деньги.
Часть съемок прошла на Минском станкостроительном заводе им. Кирова
Фактуру добирали на бывшем Минском станкостроительном заводе имени Кирова. Пустующие сегодня цеха - идеальная натура для киношников. Всего на площадке почти 60 человек - и речь только о техническом персонале. Актеров на главные роли утверждали по результатам кастинга в Минске и Москве. Поэтому игровая часть команды получилась интернациональной. В звездный состав попали Александр Головин, Павел Чинарев, Даниил Вахрушев, знакомые все лица.
Фильм готовят к выходу на большие экраны в апреле
А вот распиаренность чернобыльской темы, признаются продюсеры, только на руку. Сыграют на шлейфе популярности и продадут картину за границу. Фильм выйдет с английскими субтитрами. К слову, название "Отражение" - и в русской, и английской версиях пока только рабочее. Финальную афишу посмотрим в апреле следующего года.
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