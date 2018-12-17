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Подарком в День кино для зрителей канала "Беларусь 3" станет первый показ фильма "Правила геймера"

Отечественная кинолента этого года у Белтелерадиокомпании с эксклюзивными правами на дебютную телеротацию. Впрочем, весь эфир у наших коллег с третьей кнопки сегодня станет тематическим. Культурный канал организовал марафон из образцов нашего национального кинематографа.

В завершении тематического эфира "Беларусь 3" вспомнит актеров, недавно ушедших от нас, и покажет выпуски популярных проектов с участием народных артистов Беларуси: "Камертон" с Геннадием Гарбуком и "Майстры і куміры" с Николаем Кириченко.

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