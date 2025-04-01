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Подарок ко Дню города - в Лошицком парке идет реконструкция исторических зданий
В Лошицком парке идет реконструкция исторических зданий. Это подарок минчанам ко Дню города.
В помещении бывшей винокурни и мельницы разместятся объекты общественного питания, гостиница и многофункциональный зал, где планируют проводить церемонии брака. В планах - комплексное благоустройство пирса, установка детских площадок и зон отдыха. А еще на месте бывшего производственного корпуса завода МАЗ строится новый государственный архив столицы.
Александр Кохан, директор КУП "Минское наследие":
"Сейчас выполняются работы по сохраняемой части здания, устройству кровли и закрытию контура. Архив будет самым передовым на территории Республики Беларусь".
При проектировании архивов учтен опыт российских коллег - здание будет иметь передовое технологическое оборудование.