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Подарок ко Дню города - в Лошицком парке идет реконструкция исторических зданий

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Фото БЕЛТА

В Лошицком парке идет реконструкция исторических зданий. Это подарок минчанам ко Дню города.

В помещении бывшей винокурни и мельницы разместятся объекты общественного питания, гостиница и многофункциональный зал, где планируют проводить церемонии брака. В планах - комплексное благоустройство пирса, установка детских площадок и зон отдыха. А еще на месте бывшего производственного корпуса завода МАЗ строится новый государственный архив столицы.

Александр Кохан, директор КУП "Минское наследие":

"Сейчас выполняются работы по сохраняемой части здания, устройству кровли и закрытию контура. Архив будет самым передовым на территории Республики Беларусь".

При проектировании архивов учтен опыт российских коллег - здание будет иметь передовое технологическое оборудование.

реконструкция