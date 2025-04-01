Подарок ко Дню города - в Лошицком парке идет реконструкция исторических зданий

В помещении бывшей винокурни и мельницы разместятся объекты общественного питания, гостиница и многофункциональный зал, где планируют проводить церемонии брака. В планах - комплексное благоустройство пирса, установка детских площадок и зон отдыха. А еще на месте бывшего производственного корпуса завода МАЗ строится новый государственный архив столицы.