Подготовка к съемкам первого белорусско-китайского фильма на завершающем этапе - идет кастинг актеров

Сейчас идет предварительный кастинг белорусских актеров и отбор экстерьеров для съемок фильма. До января 2024 года определятся с исполнителями главных ролей в истории о любви. Ее на съемочной площадке будут фиксировать в том числе белорусские операторы и режиссеры. Эти договоренности накануне легли в официальный документ - соглашение о совместном кинопроизводстве. Детали сценария, как и рабочее название фильма, не раскрывают. Но известно, что красной нитью в киноленте будет проходить тема мирного сосуществования народов Беларуси и Китая, которое ведет к стабильности в мире.