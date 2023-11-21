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Подготовка к съемкам первого белорусско-китайского фильма на завершающем этапе - идет кастинг актеров
Подготовка к съемкам первого в истории белорусско-китайского фильма на финишной прямой. Ближайшую неделю специалисты из Пекина проведут в Беларуси.
Сейчас идет предварительный кастинг белорусских актеров и отбор экстерьеров для съемок фильма. До января 2024 года определятся с исполнителями главных ролей в истории о любви. Ее на съемочной площадке будут фиксировать в том числе белорусские операторы и режиссеры. Эти договоренности накануне легли в официальный документ - соглашение о совместном кинопроизводстве. Детали сценария, как и рабочее название фильма, не раскрывают. Но известно, что красной нитью в киноленте будет проходить тема мирного сосуществования народов Беларуси и Китая, которое ведет к стабильности в мире.
Лидеры двух стран - Китая и Беларуси - подписали документ, который стимулирует производство совместных картин. В первую очередьэтот фильм выступит настоящим промоутером культур Беларуси и Китая, покажет особенности традиций стран-друзей. После того как мы прибыли в Минск, почувствовали дружелюбное отношение белорусов к себе. И наше желание отразить ваши лучшие качества как нации точно стало сильнее.
Наша творческая команда приехала в Беларусь с конкретными задачами: мы проводим предварительный кастинг белорусских актеров. До 20 января точно определятся исполнители главных ролей. Часть съемок пройдет на территории Китая, в провинции Сычуань, откуда родом большая часть членов китайской съемочной группы. Безусловно, съемки запланированы и в Беларуси. Сегодня мои коллеги изучают варианты локаций, которые вы узнаете в фильме.
Старт кинопроекта планируется в день установления дипотношений Беларуси и Китая
Официальный старт кинопроекта намечен на 20 января. Именно в этот день исполнится 31 год с момента установлениядипломатическихотношениймежду Беларусью и Китаем. Желание развивать всепогодные отношения было подчеркнуто лидерами двух стран в марте 2023-го на встрече в Пекине. Потому премьера в кинопространстве станет конкретным продолжением инициатив на высшем уровне.
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