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Подготовка к юбилейному, 25-му Дню белорусской письменности практически завершена

Такое заявление сделали участники оргкомитета.

Программа национального книжного форума в этом году посвящена Году малой родины. Она представит выставочные павильоны, тематические площадки и книжные экспозиции с издательскими новинками. Это около 5 тысяч книг. Подготовлена и серия мероприятий, приуроченных к юбилеям малых городов Беларуси и писателей - таких, как Янка Мавр и Винцент Дунин-Марцинкевич.

Столица нынешнего Дня белорусской письменности - Иваново Брестской области - готова ко встрече гостей. В городе обновлена инфраструктура, подготовлены объекты социального назначения, реконструирован городской парк, благоустроены десятки площадок, на которых пройдут главные праздничные мероприятия.

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