Подготовка к юбилейному, 25-му Дню белорусской письменности практически завершена

Программа национального книжного форума в этом году посвящена Году малой родины. Она представит выставочные павильоны, тематические площадки и книжные экспозиции с издательскими новинками. Это около 5 тысяч книг. Подготовлена и серия мероприятий, приуроченных к юбилеям малых городов Беларуси и писателей - таких, как Янка Мавр и Винцент Дунин-Марцинкевич.