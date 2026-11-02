Подготовку будущих кинематографистов обсудили международные киноведы и продюсеры в Минске

Краткий пересказ от ИИ

Пока судьи и зрители "Лістапада" оценивают фильмы из Казахстана, Китая, Танзании и Колумбии, киноведы и продюсеры обсуждают сотрудничество в сфере кино на пространстве СНГ.



Главный акцент сделан на профильном образовании: специалисты встретились за круглым столом в Исполнительном комитете СНГ, чтобы определить, как готовить будущих кинематографистов.

За круглым столом собрались не только белорусские специалисты, но и их коллеги из России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Вместе они разработали подробный план и определили стратегию дальнейшего обучения будущих кинематографистов. Разумеется, эксперты озвучили не только перспективные предложения, но и обозначили целый ряд существующих проблем.

С этими вызовами сталкивается в том числе и Беларусь, несмотря на то, что у нас отлично организован учебный процесс, так как студенты получают много практики и обучаются на базе оборудования национальной киностудии. Тем не менее, остаются пробелы в дистрибуции. Главные вопросы: как продвигать свое кино, как его рекламировать и как создавать контент, востребованный зрителем? Кроме того, ощущается дефицит в изучении зарубежного опыта.

За решением этих вопросов мы планируем обратиться к более опытным коллегам. Например, сегодня в Исполкоме СНГ присутствуют специалисты из ВГИКа. Мы хотим, чтобы представители института рассказали о своем опыте взаимодействия, ведь сотрудничество активно развивается еще с 2021 года. Так, на базе вуза уже работают таджикская и узбекская актерские мастерские, а в самом Узбекистане даже открыт филиал ВГИКа.

Владимир Виноградов, директор НИИ киноискусства и кинообразования ВГИК имени С. А. Герасимова:

"Единственное, что требует длительного изучения и работы со студентом, - это кинематографическое, образное мышление; то, чем и занимаются все кинематографические школы, пытаясь подготовить специалистов. Если говорить о белорусском кинематографе, то это, прежде всего особая национальная школа, обладающая своей художественной и эстетической спецификой. Опыт белорусских кинематографистов трудно переоценить, он очень важен. И я вам скажу, что, читая историю отечественного кинематографа, я обязательно отвожу несколько лекций белорусскому кино и демонстрации наиболее заметных фильмов, в том числе работ Турова".

Виталий Котовицкий, завкафедрой факультета театра, кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств: "Белорусскому кино надо обратить внимание на своих актеров и пропагандировать их. Вот буквально вчера я посмотрел одну очень интересную студенческую работу. Она очень большая. Это не полнометражный фильм, это такая смесь документалистики и художественного кино. Очень интересная форма. И там только белорусские актеры. Очень интересные лица и живые".

При этом стоит отметить, что на Минском международном кинофестивале "Лістапада" работает конкурсная программа национальных киношкол, где молодые кинематографисты могут показать свои работы и проявить себя. Кроме того, скоро должен стартовать новый кинофестиваль Содружества Независимых Государств - еще одна площадка для демонстрации фильмов.