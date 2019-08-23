Лошицкая усадьба в выходные приглашает на литературно-музыкальную вечеринку, в столичной галерее "Университет культуры" выставка "Четыре комнаты" и грузинская "Тбилисоба" в Верхнем городе Минска. Подробности культурных выходных у Ларисы Гулякевич.



Лошицкая усадьба приглашает в субботу на литературно-музыкальное мероприятие под названием "Беларусь. Ощущение Родины". Песни на слова белорусских писателей будут звучать в исполнении мастеров из Вилейки.





В этом году народный коллектив "Элегия" отмечает юбилей - 20 лет. В рамках мероприятия участники коллектива презентуют песни на слова белорусских писателей и композиторов, а также авторов Вилейщины. Однако для выступления вилейский коллектив авторской песни неслучайно выбрал историческое поместье Лошицы.

Выступления "Элегии" прошли в России, Литве, Германии, Польше. За время деятельности коллективом было записано 6 дисков песен и проведено много благотворительных акций.



К тому же здесь, в Лошицкой усадьбе, уникальная экспозиция. Более 150 икон, выполненных из итальянского мрамора, оникса и других природных камней.





Большую часть экспозиции составляют коллекция икон, сделанных по мотивам Жировичской иконы Божьей Матери. Настоящая белорусская святыня в этом году отмечает 550 лет. Иконы из камней - не частое явление в Беларуси. Проект сделан современными художниками с использованием разных техник и природных материалов. В экспозиции также другие копии известных икон Богородицы, в том числе Влахернской, Тихвинской, Стокгольмской.



Гомельское искусство от четырех авторов в "Четырех комнатах". Каждый из мастеров разнообразными художественными средствами передает свое мироощущение в отдельных залах галереи "Университет культуры".

Так, одна из четырех художественных комнат - Сергея Ковриги - называется "Девы - Рыбы - Пистолеты", Алексея Новожилова - комната "Зебра". Татьяна Гершгорина представляет "Иллюзию снов", а Светлана Колоскова-Чаплинская делится своими впечатлениями в комнате под названием "Путешествие". Экспозиция "Четыре комнаты" представляет около 100 живописных и графических работ, а также предметы декоративно-прикладного искусства.