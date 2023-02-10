Подробный культурный маршрут предлагает рубрика "Променад"

В минском прокате поэма Вендерса. Киноманам предлагают пересмотреть ленту "Небо над Берлином". В премьерных интонациях неделю проводит Русский драмтеатр. В афише Горьковского пополнение - в репертуаре полотно Федора Достоевского "Идиот". Арт-посылки прилетают в Минск из разных уголков мира. Ракурсами Ирана раскрашены выставочные залы галереи "Университет культуры". А место творца выставочного Минска и вообще оспаривают искусственный интеллект и художник. О заметных премьерах - в рубрике "Променад" (видео).