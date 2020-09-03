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Поэт и художник Сергей Давидович представил персональный литературный 12-томник

5 тысяч человеческих историй за 78 лет. Поэт и художник Сергей Давидович представил персональный литературный 12-томник. Юрист из правоохранительных органов всю жизнь описывает быт и события белорусов литературным языком. Рассуждает о чернобыльской катастрофе или миграции из деревень. Книги начал издавать еще в 2016. Автор сам прорабатывает зарисовки к произведениям, создает дизайн и финансирует печать изданий. Самое масштабное из сочинений - 100 поэм в тысяче листов.

Серию сборников презентовали в рамках Недели художественного слова. Ученые Академии наук ведут дискуссии с белорусскими писателями. В воскресенье участники семинаров подведут итоги в Белыничах в рамках Дня белорусской письменности.

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