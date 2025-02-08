Погрузиться в культуру - в БГПУ провели литературную встречу, посвященную поэтам Узбекистана

Беларусь и Узбекистан укрепляют гуманитарное сотрудничество. В Центре узбекской культуры (в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка) состоялась литературная встреча, посвященная поэтам - классикам Узбекистана.

Большой интерес вызвал мастер-класс, презентация фильмов и народных танцев. Студенты смогли погрузиться в культуру и традиции колоритной страны. Беларусь и Узбекистан ежегодно укрепляют образовательное направление в сотрудничестве: идет обмен опытом по новым специальностям, студенческими группами, а также новейшими технологиями в образовании.

Александр Маковчик, проректор БГПУ им. Максима Танка: "Участвуем в проектах, связанных с дополнительным образованием взрослых. У нас в 2024 году на повышении квалификации было 25 преподавателей из 14 вузов Узбекистана, которые изучали белорусский опыт ранней профилизации в области педагогической профессии. Это повлияло на создание в Узбекистане педагогических классов".