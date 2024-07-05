"Показать трагедию жизни человеческой, когда на землю пришел враг" - гендиректор Большого театра Беларуси о проекте "Патетический дневник памяти"

О достижениях юных виртуозов, финансировании репертуарной палитры академической сцены и больших планахинтервью с генеральным директором Большого театра Беларуси, председателем Совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи Екатериной Дуловой (подробности в видео).