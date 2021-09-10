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"Похищение вождя" по повести О'Генри - в Театре юного зрителя

В Театре юного зрителя - нетипичный киднепинг или "Похищение вождя". Легендарное произведение американского писателя О'Генри "Вождь краснокожих" стало сюжетом для новой постановки грузинского режиссера Дмитрия Хвтисиашвили. Два мошенника похищают 9-летнего мальчика, сына зажиточного горожанина, чтобы требовать за него выкуп. Однако мальчик, который называет себя вождем краснокожих, настолько увлекается приключениями, выявляет сильный характер и искреннюю непосредственность, что похитители должны ему подчиниться. Юмористическая повесть - одно из последних произведений О'Генри, которое был написано в 1907 году и стало одним из самых популярных в театре и кинематографе.

Для грузинского режиссера это не первый опыт сотрудничества с белорусским ТЮЗом. Два года назад он поставил здесь мелодраму "Я вижу солнце" по одноименному произведению грузинского писателя Нодара Думбадзе.

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