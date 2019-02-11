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"Полет фантазии" в гостиной Владислава Голубка в Минске

В экспозиции работы четырех белорусских художников. Хотя стили у всех разные, но объединяет их безукоризненный почерк. Любовь к родному краю, красоту природы мастера эмоционально передают сплетением красок.

Выставка, где "Полет фантазии" живет в живописи и графике, работает до 17 февраля.

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