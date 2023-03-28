Полотна Виталия Цвирко переехали в выставочный корпус Национального художественного музея

Пока знаменитый сосед зачитывал произведения, которые только готовились к публикации, Цвирко писал. В биографии классика белорусской арт-школы и должность ректора сегодняшней Академии искусств. Научил держать кисть Щемелева, Громыко, Поплавского. Разделил белорусский пейзаж на до и после. Лексика Цвирко сместила фокус с Бялыницкого-Бирули и его сентиментальных полотен в сторону экспериментальных композиционных схем.