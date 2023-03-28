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Полотна Виталия Цвирко переехали в выставочный корпус Национального художественного музея

К 110-летию мастера кисти полотна Виталия Цвирко переехали в выставочный корпус Национального художественного музея. Одним из своих главных учителей пейзажист считал Кондрата Крапиву.

Пока знаменитый сосед зачитывал произведения, которые только готовились к публикации, Цвирко писал. В биографии классика белорусской арт-школы и должность ректора сегодняшней Академии искусств. Научил держать кисть Щемелева, Громыко, Поплавского. Разделил белорусский пейзаж на до и после. Лексика Цвирко сместила фокус с Бялыницкого-Бирули и его сентиментальных полотен в сторону экспериментальных композиционных схем.

Сегодня творческие манифесты Виталия Цвирко бережно хранят Национальный художественный, Музей истории Великой Отечественной войны, фонды Белорусского союза художников, Третьяковка, полотна автора есть и в частных коллекциях.

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