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Полотна Виталия Цвирко переехали в выставочный корпус Национального художественного музея
К 110-летию мастера кисти полотна Виталия Цвирко переехали в выставочный корпус Национального художественного музея. Одним из своих главных учителей пейзажист считал Кондрата Крапиву.
Пока знаменитый сосед зачитывал произведения, которые только готовились к публикации, Цвирко писал. В биографии классика белорусской арт-школы и должность ректора сегодняшней Академии искусств. Научил держать кисть Щемелева, Громыко, Поплавского. Разделил белорусский пейзаж на до и после. Лексика Цвирко сместила фокус с Бялыницкого-Бирули и его сентиментальных полотен в сторону экспериментальных композиционных схем.
Сегодня творческие манифесты Виталия Цвирко бережно хранят Национальный художественный, Музей истории Великой Отечественной войны, фонды Белорусского союза художников, Третьяковка, полотна автора есть и в частных коллекциях.
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