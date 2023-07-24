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Полсотни концептуальных работ представил Дворец искусств в проекте "Формы"
Диалог через "Формы" - на стенах Дворца искусства. Пять белорусских дизайнеров отвлеклись от заказов и приняли творческий вызов. Теперь сочинения на тему в виде мини-экспозиций - на одном этаже. Ретроспективное и дебютное - здесь непринципиален год создания проекта. Эксперименты в графике и фото - на металле и в бумаге. Мастера фантазировали через фотограммы, тушь, карандаш и цифру. Всего на стенах около полусотни концептуальных работ. Из премьерных серий - "Коридор затмений" - от художника Анны Мельниковой.
Общение со зрителем в черно-белых тонах и абстракциями. Демонстрировать их будут еще две недели.
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