"Портрет художника в интерьере музея" - выставка Геннадия Чистого

На его счету проекты в музеях Янки Купалы, Адама Мицкевича, Максима Богдановича, Франтишка Богушевича. А также в краеведческих музеях Кричева и Калинкович, боевой славы в Гомеле и усадьбе "Ракутевщина". Создатель музейных концепций и оформитель экспозиций художник Геннадий Чистый отмечает юбилей. В изобразительном искусстве маэстро с детства. Получив профильное образование, Чистый выбрал оформительское направление. Первым музеем, который разработал мастер, стал краеведческий музей в Ошмянах.