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"Портрет художника в интерьере музея" - выставка Геннадия Чистого
На его счету проекты в музеях Янки Купалы, Адама Мицкевича, Максима Богдановича, Франтишка Богушевича. А также в краеведческих музеях Кричева и Калинкович, боевой славы в Гомеле и усадьбе "Ракутевщина". Создатель музейных концепций и оформитель экспозиций художник Геннадий Чистый отмечает юбилей. В изобразительном искусстве маэстро с детства. Получив профильное образование, Чистый выбрал оформительское направление. Первым музеем, который разработал мастер, стал краеведческий музей в Ошмянах.
Я много объектов делал, основное- Несвижский замок. Я автор художественной концепции "Охотничий зал", "Арсенал" - эскизная часть. Все оборудование мое, по моим эскизам. Я люблю сам все делать.
Объекты, которые воплотил в жизнь и которые остались только в чертежах, ретроспективу своего творчества Геннадий Чистый представил в экспозиции под названием "Портрет художника в интерьере музея". Выставка открылась в Литературном музее Максима Богдановича. Кроме оформительских эскизов, художник показал свои живописные и акварельные работы.