"Портрет родной земли" и "Другая реальность" во Дворце искусств

Дворец искусств приглашает сразу на две новые выставки. Художник кино и телевидения, график и живописец Михаил Карпук писал неповторимые пейзажи родной Беларуси. В этом году ему исполнилась бы 90 лет. В экспозиции 60 произведений оригинальной графики, живописи и сценографии из коллекции семьи. Многолетняя работа на телевидении и киностудии обогатила художника наблюдениями и впечатлениями, помогла яму развить композиционное мастерство. В графике он был тонким лириком и сторонником выразительной детали.



"Другая реальность" от живописца Сергея Осоприлко - в соседнем выставочном зале Дворца искусств. Автор из Гродно пишет свои пейзажи в другом измерении. Он соединяет простую гармонию линий и цветные пятна в минималистической живописи. Художник сейчас преподает в Гродненском колледже искусств. Имеет учеников-последователей. В экспозицию вошли новые работы, написанные автором в этом году.



Картины Сергея Осоприлко выполнены с максимальной выразительностью минимальными художественными средствами. Сдержанности полотнам придает философское содержание. Посетить экспозицию можно будет до 5 июля.



