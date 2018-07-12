Послание участникам "Славянского базара" направила Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Одре Азуле. "Год за годом программа фестиваля становится все более разнообразной. "Славянский базар" ярко демонстрирует способы, с помощью которых искусство может выйти за пределы языковых барьеров, социального статуса, национальных и политических различий. ЮНЕСКО хотела бы поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко, под патронатом которого проходит фестиваль, за деятельность по объединению людей со всего мира на этом вдохновляющем форуме".