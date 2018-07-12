3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Послание участникам "Славянского базара" направила Гендиректор ЮНЕСКО
Послание участникам "Славянского базара" направила Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Одре Азуле. "Год за годом программа фестиваля становится все более разнообразной. "Славянский базар" ярко демонстрирует способы, с помощью которых искусство может выйти за пределы языковых барьеров, социального статуса, национальных и политических различий. ЮНЕСКО хотела бы поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко, под патронатом которого проходит фестиваль, за деятельность по объединению людей со всего мира на этом вдохновляющем форуме".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все