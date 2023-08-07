Последняя возможность спеть перед судьями проекта "Фактор.by"

Если вы уже сюда пришли, давайте, ребята, отжигайте. Остался всего один день кастинга. Поэтому мы ждем талантливых, харизматичных, смелых, уверенных в себе. Это очень важные качества для человека, который хочет быть на сцене и хочет быть в этом проекте.

Александра Гайдук, певица, актриса, член жюри предкастинга

