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Последняя возможность спеть перед судьями проекта "Фактор.by"
Еще одна возможность спеть перед судьями проекта "Фактор.by". Сегодня финальный день предкастинга. Судьи и команда рейтингового проекта ждут начинающих звезд в минском караоке-клубе на проспекте Победителей, 49 в Минске. Свои страхи перед микрофоном уже побороли 250 человек.
Жестокая правда жизни, эпатажные наряды, авторские песни и сражающие наповал тембры - жюри слышит и слушает абсолютно каждого, кто регистрируется на месте. Сегодня будет не исключением.
Если вы уже сюда пришли, давайте, ребята, отжигайте. Остался всего один день кастинга. Поэтому мы ждем талантливых, харизматичных, смелых, уверенных в себе. Это очень важные качества для человека, который хочет быть на сцене и хочет быть в этом проекте.
Вход на предкастинг открыт и для людей элегантного возраста. Если же вы или ваши родные прийти на кастинг не могут, открыта подача онлайн-заявок. Форма есть на официальном сайте Белтелерадиокомпании. До 31 августа можно отправить и анкету, и ваше видеовыступление.
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