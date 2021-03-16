Последователи Малевича в Центре современных искусств

Холл Национального центра современных искусств оформили московскими линиями и углами. Это первая выставочная посылка из зарубежья после локдауна. Свой взгляд на концептуальную абстракцию доставил в Минск создатель Музея авангарда в Москве. Выпускник Всероссийского института кинематографии Антон Кетов придумывает декорации к спектаклям, а на авторскую выставку его вдохновили живопись Малевича и проект летающего города Крутикова. Идея - в идеальном мире без излишеств, его собирал автор в этих стенах с нуля.



