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Последователи Малевича в Центре современных искусств

Холл Национального центра современных искусств оформили московскими линиями и углами. Это первая выставочная посылка из зарубежья после локдауна. Свой взгляд на концептуальную абстракцию доставил в Минск создатель Музея авангарда в Москве. Выпускник Всероссийского института кинематографии Антон Кетов придумывает декорации к спектаклям, а на авторскую выставку его вдохновили живопись Малевича и проект летающего города Крутикова. Идея - в идеальном мире без излишеств, его собирал автор в этих стенах с нуля.

До начала мая весь первый этаж Центра отдали под абстракцию

Буквально за стенкой - взгляд на супрематизм Малевича от белорусского художника Александра Малея. Космические 3D-инсталляции аргументированы: сам автор лично дает каждому арт-объекту научное обоснование.

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