Посмотреть на коллег другими глазами - уникальная выставка творческих работ открылась в холле Белтелерадиокомпании

В холе Белтелерадиокомпании открылась выставка работ рукодельниц медиахолдинга "Другими глазами". Настоящие профессионалы своего дела, ответственные и серьезные, понимающие и деликатные, смелые и улыбчивые - дамы Белтелерадиокомпании знакомят коллег с новыми гранями своего творческого потенциала.

Инициировали создание выставки активисты первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании под председательством Алеси Высоцкой.

В необычной экспозиции представлены уникальные изделия, созданные руками 18 мастериц - сотрудниц медиахолдинга. Все работы выполнены в разных направлениях прикладного искусства: бисер, вышивка, вязание спицами и крючком, живопись, изделия из натуральных материалов и текстиля. Каждый экспонат - это маленькая история, передающая искусность его создательницы.

К примеру, Елена Бардиловская, заместитель главного директора дирекции интернет-вещания, вышивает бисером уже 5 лет. Почти все свои работы она дарит родным и знакомым, а одну из работ, икону "Умиление", пожертвовала в храм.





"Впервые вышивки иконы я увидела совершенно случайно на выставке. Мне очень понравилось. Казалось, что это могут делать только фантастически талантливые люди, - рассказала Елена Бардиловская. - Через какое-то время уже в санатории я попала на выставку одной семейной пары и увидела, как взрослый мужчина вышивал бисером. У меня был шок. Если он может, то почему я не могу? Я попросила научить, и он мне показал, как работать. Взяла у этой семьи маленькую простенькую иконку для вышивки. Сходила в церковь, попросила у батюшки благословения на работу. Так вышила свою первую икону".

Также на выставке представлены вышивки Марины Горленко, Натальи Зайкевич и Людмилы Шашковой. Все истории первого знакомства с хобби необычные и интересные. К примеру, Марина Горленко, сотрудница телеканала "Беларусь 24", взялась за иголку и начала вышивать по примеру дочери.





"Обычно мама передает дочке свое мастерство, а у нас получилось как раз наоборот. Дочь занимается вышивкой уже около десяти лет и меня приобщила к своему увлечению. Я делаю только первые шаги, довольно скромные. Но не сдаюсь и продолжаю учиться. Мне есть на кого равняться", - с любовью в голосе поделилась Марина Горленко.

Невозможно не задержаться около изделий из бисера, природных материалов и текстиля. Каждое из них - уникальное отражение внутренних ориентиров своих создателей - Виктории Орловской, Светланы Родцевич, Натальи Сысовой и Юлии Гончарик.









"Плету уже больше трех лет. Вдохновил меня и научил плести дьякон. С натуральным камнем начала работать буквально в этом году. Захотелось, чтобы в моих работах была часть природы, чего-то настоящего, что создал Господь. Чтобы через католические четки из натурального камня, как через икону, люди становились ближе к Богу", - отметила Светлана Родцевич, сотрудница радио "Беларусь".

Особая атмосфера душевности царит и около вязаных крючками и спицами изделий. Оригинальные шапки, шарфы, варежки, салфетки, игрушки в виде персонажей любимых историй - и это далеко не полный список того, что создают Татьяна Радюк, Татьяна Чиневич и Оксана Гапоненко.









"Спицами вяжу с детства. Когда забеременела, начала покупать ниточки и вязать носочки с орнаментом, потом - юбочки и свитера с косами. Когда вышла на работу из декретного отпуска, коллега научила вязать крючком, - улыбается Татьяна Радюк, заместитель начальника отдела по учету материальных ценностей. - И сейчас много вяжу для семьи, для друзей и знакомых. Как только родился внук - связала плед. Многие и у нас в Белтелерадиокомпании ходят в связанных мною платках. В социальных сетях выставляю свои работы - и люди интересуются".

Татьяна Чиневич отмечает, что любимым хобби занимается только в тех случаях, когда получается выкроить себе свободную минутку в череде профессиональных задач и домашних хлопот.

Мастерицы в один голос признают, что без любви к делу невозможно создать качественное изделие. Но и других важных тонкостей тоже хватает.





"Главное - уметь читать схемы и правильно выбирать инструмент. Каждый крючок я подбираю очень внимательно, - делится своими секретами Оксана Гапоненко, сотрудница отдела по расчетам с персоналом. - Крючком вяжу очень давно, но вязать игрушки начала только прошлой осенью - решила подготовить знакомым такие необычные новогодние подарки и увлеклась. За январь связала Гарри Поттера, в феврале лягушку начала вязать, а сейчас работаю над новым персонажем и готовлюсь завести страничку в социальных сетях, где буду делиться своими работами".

Наиболее широко представлена живопись, в том числе алмазная. Регина Катвицкая, Алеся Высоцкая, Валентина Бакашева, Анна Хоружая, Анна Горючко, Инна Величинская, Анна Загородняя - талантливые авторы, которые, несмотря на большую профессиональную и общественную загруженность, находят время писать картины и смелость познакомить с ними.



