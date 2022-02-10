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Посвящение Елене Киш в Национальном центре современных искусств в Минске
Творческое наследие легендарной Елены Киш вдохновило современного художника Андрея Скитева на художественный проект. Самоучка Елена Киш в довоенный период ходила по белорусским деревням и буквально за еду и пристанище на одну ночь раскрашивала в крестьянских домах самотканые ковры-писанки. Три основных сюжета - "Рай", "Письмо к любимому" и "Дева на водах" - Андрей Скитев использовал в своих картинах только в другом формате - с мужской точки зрения.
На сегодня сохранилось только 12 картин Елены Киш - столько же работ Андрей Скитев включил и в свой авторский проект.
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