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Познакомиться с культурой Ирана через аутентичные мотивы

Классическую музыку восточной страны представили в столице исполнители из Тегерана. Коллектив "Суруше Мавлана" гастролирует по различным странам, традиционные мелодии исполняют на народных инструментах. Среди них сантур - восточный аналог цимбал, а также тар и даф - струнные инструменты.

Столичные студенты также изучают персидский язык. В экономическом университете работает специализированная кафедра. Грамматику восточного языка осваивают и в БГУ, а также лингвистическом и педагогическим университетах.

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