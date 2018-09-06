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Познакомиться с культурой Латинской Америки, не покидая пределов Минска

В столице проходит выставка, посвященная 25-летию партнерства Беларуси и Эквадора. Экспозиция разместилась в Национальном историческом музее и насчитывает около ста картин. Известные художники и фотографы стремились отразить подобные черты двух народов.

Такая совместная выставка проходит впервые и продлится до 18 сентября.

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