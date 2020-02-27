Прах писателя Змитрока Бядули вернулся в Беларусь

С разрешения родных фонд Марии Магдалены Радзивилл провел эксгумацию и транспортировку из Казахстана. Именно там в 1941 году в эвакуации умер Бядуля. Прах перепохоронят на территории Минска, но пока неизвестно когда и где именно. Части памятника, например, надгробие, доставят в Музей белорусской литературы. Также пройдет конкурс среди скульпторов и художников на создание нового монумента.