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Прах писателя Змитрока Бядули вернулся в Беларусь

С разрешения родных фонд Марии Магдалены Радзивилл провел эксгумацию и транспортировку из Казахстана. Именно там в 1941 году в эвакуации умер Бядуля. Прах перепохоронят на территории Минска, но пока неизвестно когда и где именно. Части памятника, например, надгробие, доставят в Музей белорусской литературы. Также пройдет конкурс среди скульпторов и художников на создание нового монумента.

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