Правда ли, что на Западе отказались от русской культуры?

В афише итальянского театра Ла Скала можно заметить, что в сентябре-октябре там покажут "Лебединое озеро" и "Евгения Онегина", недавно шел "Борис Годунов". Правда ли, что отменилась русская культура на Западе, рассказала гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

"По состоянию вообще русской культуры, по ее проникновению, важности и сущности не только в культуре славянских народов, но и вообще, если иметь в виду все человечество, никто просто в жизни не откажется от того формата, который ему близок, понятен, который несет в себе исключительно позитив и красоту".