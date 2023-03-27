3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Правда ли, что на Западе отказались от русской культуры?
В афише итальянского театра Ла Скала можно заметить, что в сентябре-октябре там покажут "Лебединое озеро" и "Евгения Онегина", недавно шел "Борис Годунов". Правда ли, что отменилась русская культура на Западе, рассказала гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.
"По сути своей, это абсурд, потому что сделать это невозможно", - считает Екатерина Дулова.
"По состоянию вообще русской культуры, по ее проникновению, важности и сущности не только в культуре славянских народов, но и вообще, если иметь в виду все человечество, никто просто в жизни не откажется от того формата, который ему близок, понятен, который несет в себе исключительно позитив и красоту".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все