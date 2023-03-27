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Правда ли, что на Западе отказались от русской культуры?

В афише итальянского театра Ла Скала можно заметить, что в сентябре-октябре там покажут "Лебединое озеро" и "Евгения Онегина", недавно шел "Борис Годунов". Правда ли, что отменилась русская культура на Западе, рассказала гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

"По сути своей, это абсурд, потому что сделать это невозможно", - считает Екатерина Дулова.

"По состоянию вообще русской культуры, по ее проникновению, важности и сущности не только в культуре славянских народов, но и вообще, если иметь в виду все человечество, никто просто в жизни не откажется от того формата, который ему близок, понятен, который несет в себе исключительно позитив и красоту".

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