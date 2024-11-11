Праздничный бал "Однажды на Рождество" прошел в Национальной библиотеке Беларуси

"Однажды на Рождество" - праздничный бал с таким названием прошел в Национальной библиотеке Беларуси. В программе мероприятия были поэтические произведения и живая классическая музыка, а также выступления именитых коллективов со всех уголков Беларуси, в том числе ансамбля историко-бытового танца "Серебряный век" из Гомеля, "Полонез" из Бобруйска, "Ренессанс" из Могилева, столичных "Мінскай зоркі" и "Баламутов". Грандиозным гранд-маршем бал открыли 30 элегантных пар.