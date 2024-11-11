3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Праздничный бал "Однажды на Рождество" прошел в Национальной библиотеке Беларуси
"Однажды на Рождество" - праздничный бал с таким названием прошел в Национальной библиотеке Беларуси. В программе мероприятия были поэтические произведения и живая классическая музыка, а также выступления именитых коллективов со всех уголков Беларуси, в том числе ансамбля историко-бытового танца "Серебряный век" из Гомеля, "Полонез" из Бобруйска, "Ренессанс" из Могилева, столичных "Мінскай зоркі" и "Баламутов". Грандиозным гранд-маршем бал открыли 30 элегантных пар.
Для всех желающих были организованы мастер-классы по танцам, которые проводили приглашенные коллективы. Также можно было послушать рождественские песни на виниловых пластинках и посетить выставки на зимнюю тематику, заглянуть в батлеечный театр.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое
СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки
Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке
Регионы
Все
Происшествия
Все
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники