Праздничные мероприятия в Витебске продолжаются

Пятнадцать из двадцати одного исполнителя эстрадной песни "Витебск-2018" дошли до финала. На сцене Летнего амфитеатра звучал "Славянский хит". Конкурсанты выступили в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Представитель от нашей страны Евгений Курчич вышел на сцену под девятым номером. "Крик птицы" в его исполнении жюри оценило в 77 баллов. Столько же набрали участники из Казахстана и Польши. Это лучший результат первого дня финала.