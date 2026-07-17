Праздник, который сильнее времени: "Славянский базар" - фестиваль искренней дружбы и ярких звезд

"Славянский базар" всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории суверенной Беларуси и мира. Такие слова Президента накануне звучали на открытии XXXV международного фестиваля в Витебске.



Несмотря на сложности разных периодов, Беларусь взяла на себя организацию масштабного праздника. Фестиваль был нужен людям. В таком нестабильном мире, подчеркнул Александр Лукашенко, мы много сделали, чтобы "Славянский базар" оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов. 35 лет исполнилось фестивалю, самый расцвет сил, когда понятно уже и как праздновать.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь: "Мои впечатления - это не первый, это четвертый раз я здесь. Беларусь - это отличное место, одно из лучших из тех, что я видел. У вас красиво, белорусы хорошие люди, чисто и, главное, безопасно. Такое вы увидите редко где в мире".

Главная сцена Летнего амфитеатра. За полчаса до главного концерта - открытия зал всегда в приподнятом настроении. Это то, чего не бывает много в современном мире - хороших поводов. "Славянка" в этом вопросе - просто культурная глыба. Что бы ни было, люди едут сюда отдохнуть, попеть, потанцевать, побыть хорошими соседями, какими мы были всегда.

В городе на парковках сотни машин с литовскими, латышскими, российскими номерами. Для людей из 71 страны отменили визы, вообще никогда этих виз на "Славянке" не было. Это называется гостеприимство не на словах.

Диана Верман, руководитель творческой делегации Эстонии: "Мы слышим родную речь белорусскую, поэтому мы очень счастливы. Спасибо, что всегда нас ждете, мы приезжаем".

Звезды зажигаются на "Славянке"

Сколько существует "Славянка", столько поддерживается формат вокальных двух конкурсов. Здесь рождаются звезды, которыми часто после этого становятся у себя на родине. Та же Таисия Повалий начинала со "Славянки".

Таисия Повалий, народная артистка Украины: "Из Беларуси со "Славянского базара" я приехала мегазвездой, просто нереально крутой звездой. Меня все встречали и восхищались моим выступлением. И, конечно же, мой путь стал сразу подниматься вверх. Я получала награды, звания. Это был мой звездный час".

В 2026 году во взрослом конкурсе участвуют представители 19 стран. Доехать до Беларуси оказалось совсем не сложно.

Лукашенко на "Славянский базар" приезжает всегда

Вручить спецнаграды, премии в области литературы и искусства, наградить участников конкурсов, отметить Александр Григорьевич на "Славянку" приезжает всегда. С 1995 года фестиваль проходит под патронажем главы государства.

"Славянский базар" всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но истории всего мира. И не только культурного мира".

Александр Лукашенко напомнил, что идея фестиваля родилась в то время, когда мир менялся: "В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов - политических, экономических, социальных и у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, прежде всего россиян, украинцев. Но фестиваль был нужен вам, людям".

На сцене в такие моменты всегда много эмоций. Лизавета Цуприк, новая звездочка "Славянки", стала обладательницей Гран-при детского конкурса, получив награду из рук Президента.

Леонид Захлевный удостоен спецнаграды

Еще 2 спецнаграды на сцене Президент вручил двум композиторам. Одним из них стал народный артист России Александр Зацепин. И наш коллега, автор гимна "Славянский базар", народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Художественный руководитель ансамбля "Бяседа" Белтелерадиокомпании - человек-эпоха для нашей культуры. Гордимся и желаем еще больше творческих сил.

Таким и будет посыл от Президента для людей искусства - тратить энергию на созидание, там, где их талант бесценен.

Обращаясь к артистам и творческим работникам, Президент Беларуси сказал: "Делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж и много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это - наша жизнь. Это - наше будущее".

Количество звезд в концертной части открытия как всегда зашкаливало. За сценой артисты будут говорить о том, насколько важным был вклад каждого и Президента Беларуси в сохранение фестиваля именно в Витебске.

Наталья Подольская, певица, Россия: "Много где бываю, но вот это красивое место Витебского амфитеатра ни с чем не сравнить, правда. Атмосфера, люди ждут своих любимых артистов, любимые песни. Я надеюсь, что они будут искренне рады увидеть меня с моим мужем".

Все это время зрительный зал будет танцевать, петь, аплодировать. По энергетике это сложно с чем-то сравнить. На очень хорошей ноте завершится почти трехчасовой концерт, очень тепло аудитория проводит и главу государства

А дальше Витебск будет ждать большой салют и еще 4 дня "Базара". Северная столица продолжит открывать таланты, чтобы на ее же сценах через год люди были счастливы под музыку, которая дотрагивается до души.