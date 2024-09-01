Праздник Дня белорусской письменности в Ивацевичах близится к финалу. Какой город примет культурную эстафету

Больше 20 тыс. книгоманов посетили накануне ХХХI День белорусской письменности. Сегодня Ивацевичи продолжают читать свежую национальную литературу и вручать премии писателям и публицистам.Прямо сейчас присоединимся к финалу праздника благодаря нашему культурному обозревателю Лидии Заблоцкой (подробности в видео).