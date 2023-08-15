Праздник еды и фольклора: в Ивановском районе в 12-й раз прошел фестиваль "Мотальскія прысмакі"

Очень важно, чтобы мы все вносили свою маленькую лепту в сохранение мира и согласия на белорусской земле, чтобы люди себя чувствовали так же свободно и спокойно, как сегодня в Мотоле - в этом знаменитом уголке нашей родной Беларуси.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей