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Праздник еды и фольклора: в Ивановском районе в 12-й раз прошел фестиваль "Мотальскія прысмакі"
Ароматно, вкусно, с народными песнями и танцами - в Ивановском районе в 12-й раз прошел фестиваль "Мотальскія прысмакі".По традиции самые вкусные деликатесы здесь - участники стараются удивить гостей самыми изысканными блюдами. Мед, различные напитки, домашняя выпечка, блюда из рыбы и мяса, даже гусь в шляпе. Из его мяса, кстати, была приготовлена колбаса. Такую можно попробовать только у местной жительницы Галины Кульбеды.
У нас уже стало традицией приглашать на фестиваль иностранных партнеров. Сегодня ситуация немножко сложнее с этим, поэтому мы работали с диаспорами. Они очень хорошо откликнулись, они знают этот фестиваль.
На празднике еды и фольклора свою культуру представили 10 диаспор. Всего же в Беларуси сейчас проживают представители 150 национальностей.
Очень важно, чтобы мы все вносили свою маленькую лепту в сохранение мира и согласия на белорусской земле, чтобы люди себя чувствовали так же свободно и спокойно, как сегодня в Мотоле - в этом знаменитом уголке нашей родной Беларуси.
Фестиваль уже стал брендом не только Ивановского района, а всей Беларуси. Каждый раз сюда приезжают тысячи гостей, в том числе и почетные. Следующий раз посетить "Мотальскія прысмакі" можно будет в 2025 году - этот праздникпроводят раз в два года.
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