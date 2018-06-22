Праздник музыки и исполнители из Франции на концерте в Минске

Белорусские и французские музыканты выступили в совместном большом концерте в дворике Национального исторического музея в рамках международной акции "Праздник музыки", которая проводится ежегодно во всем мире и приурочена ко дню летнего солнцестояния. Впервые "Праздник музыки" прошел в 1891 году именно во Франции. Сегодня в международном арт-событии участвуют более 100 государств и 340 городов мира. В нынешнем году Беларусь впервые присоединилась к этой международной акции.