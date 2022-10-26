Праздник ритмов и красок: Минск принимал первый фестиваль латиноамериканской культуры

В Минске отзвучал первый фестиваль латиноамериканской культуры. Форум, который объединил шесть стран-участниц, в течение десяти дней удивлял своих гостей разнообразной палитрой мероприятий. Концерты и дегустации, танцевальные мастер-классы и художественные выставки. Ежедневно праздник собирал до трехсот зрителей.