Праздник ритмов и красок: Минск принимал первый фестиваль латиноамериканской культуры

В Минске отзвучал первый фестиваль латиноамериканской культуры. Форум, который объединил шесть стран-участниц, в течение десяти дней удивлял своих гостей разнообразной палитрой мероприятий. Концерты и дегустации, танцевальные мастер-классы и художественные выставки. Ежедневно праздник собирал до трехсот зрителей.

Наталья Бордиловская увидела финал праздника и поделилась впечатлениями (видео).

