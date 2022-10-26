3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Праздник ритмов и красок: Минск принимал первый фестиваль латиноамериканской культуры
В Минске отзвучал первый фестиваль латиноамериканской культуры. Форум, который объединил шесть стран-участниц, в течение десяти дней удивлял своих гостей разнообразной палитрой мероприятий. Концерты и дегустации, танцевальные мастер-классы и художественные выставки. Ежедневно праздник собирал до трехсот зрителей.
Наталья Бордиловская увидела финал праздника и поделилась впечатлениями (видео).
Другие новости культуры: