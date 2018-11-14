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Представители Беларуси на детском "Евровидении" разных лет встретились со студентами в БГУ

В преддверии международного песенного конкурса собрались вместе и выпускники детского "Евровидения". Сегодня на факультете журналистики БГУ состоялась встреча наших участников шоу разных лет. Студенты задавали вопросы своим кумирам, среди которых Хелена МерааиРуслан АслановЛидия ЗаблоцкаяЕгор ЖешкоОльга Сацюк. У артистов интересовались, какие форс-мажоры случались на конкурсе, как их жизнь изменило "Евровидение", чем живут сегодня.

В финале встречи наши делегаты получили подарок от Белтелерадиокомпании - каждому по 2 билета на гала-концерт. Правда, без квитка осталась Хелена Мерааи - артистка уже является обладателем бейджа-пропуска на "Минск-Арену", ведь предстанет на конкурсе в ипостаси ведущей.

Напомним, Беларусь 5 раз становилась призером детского "Евровидения". Абсолютную победу наша страна одерживала дважды - заветную награду нам принесли Ксения Ситник и Алексей Жигалкович. Минск уже принимал конкурс в 2010 году, а сейчас нам удалось побить рекорд телепроекта - впервые в истории шоу собрать 20 стран-участниц.

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