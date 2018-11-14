Представители Беларуси на детском "Евровидении" разных лет встретились со студентами в БГУ

В преддверии международного песенного конкурса собрались вместе и выпускники детского "Евровидения". Сегодня на факультете журналистики БГУ состоялась встреча наших участников шоу разных лет. Студенты задавали вопросы своим кумирам, среди которых Хелена Мерааи, Руслан Асланов, Лидия Заблоцкая, Егор Жешко, Ольга Сацюк. У артистов интересовались, какие форс-мажоры случались на конкурсе, как их жизнь изменило "Евровидение", чем живут сегодня.

В финале встречи наши делегаты получили подарок от Белтелерадиокомпании - каждому по 2 билета на гала-концерт. Правда, без квитка осталась Хелена Мерааи - артистка уже является обладателем бейджа-пропуска на "Минск-Арену", ведь предстанет на конкурсе в ипостаси ведущей.