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Представители Беларуси на "Евровидении-2020" - дуэт VAL в рубрике "Гость"

Победителей национального отбора

мы пригласили встудию.

Нина Можейко

пообщалась с проектом VAL и узнала, как прошла ночь в новом статусе делегатов, будет ли меняться композиция. Первые эмоции представителей Беларуси на "Евровидении-2020" в рубрике "Гость"

(видео).

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