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Представители международного жюри поделились впечатлениями от юбилейного конкурса "Витебск-2022"
"Славянский базар" продолжает радовать и удивлять гостей и жителей города. Менее чем через час в концертном зале "Витебск" состоится церемония награждения участников XX детского музыкального конкурса. Обладатель Гран-при стал известен накануне. Награду белорус Елисей Касич получил из рук Президента во время торжественного открытия XXXI форума искусств. В этом году жюри огласило баллы сразу после выступления участников. По итогам двух конкурсных дней лидирующие позиции у Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Италии. Во время пресс-конференции представители международного жюри поделились впечатлениями от юбилейного конкурса.
И сегодня участники детского состязания передают эстафету взрослым участникам международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Через два часа состоится жеребьевка. Беларусь представляет Анна Трубецкая. Международное жюри возглавляет народная артистка России Лариса Долина.
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