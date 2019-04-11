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Представители танцевальных и музыкальных коллективов из 10 стран мира путешествуют по Минской области
Искусство без границ. В творческое путешествие по Минской области отправились члены танцевальных и музыкальных коллективов из 10 стран мира. Это белорусы, которые живут в других странах, но сохраняют традиции родной земли. В течение недели они участвуют в народных обрядах, театральных зарисовках и мастер-классах по хореографии и вокалу - обмениваются творческими навыками и приобретают новые, чтобы презентовать белорусскую культуру на международных фестивалях и конкурсах. Такие творческие стажировки организуются ежегодно в разных уголках Беларуси, чтобы показать участникам художественные особенности каждого региона.
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