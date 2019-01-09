Представлен логотип "Евровидения-2019"

Эмблемой стали два золотых треугольника и прозрачный треугольник с неоновым контуром в синем цвете. Эти фигуры объединены в форме звезды. Логотип символизирует главные ценности конкурса - единство и разнообразие. Он повторяет форму сцены, на которой пройдет шоу. Слоганом конкурса стала фраза "Следуй за мечтой". "Евровидение" в этом году пройдет в мае в Тель-Авиве. Беларусь подтвердила свое участие в конкурсе, как и еще 41 страна. Определиться с артистами нужно до марта.