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Представлен логотип "Евровидения-2019"

Эмблемой стали два золотых треугольника и прозрачный треугольник с неоновым контуром в синем цвете. Эти фигуры объединены в форме звезды. Логотип символизирует главные ценности конкурса - единство и разнообразие. Он повторяет форму сцены, на которой пройдет шоу. Слоганом конкурса стала фраза "Следуй за мечтой". "Евровидение" в этом году пройдет в мае в Тель-Авиве. Беларусь подтвердила свое участие в конкурсе, как и еще 41 страна. Определиться с артистами нужно до марта.

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