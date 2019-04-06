Представлены книга и выставка о возрождении аграрного хозяйства в военные годы

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Государственный архив кино- и фотодокументов представил книгу и выставку о возрождении аграрного хозяйства в военные годы. До Победы было еще далеко, а освобожденные белорусские регионы уже кормили фронт и разрушенную врагом страну. Более трехсот единиц хроники увидела Наталья Бордиловская.



Тысячи раритетов архивного хранилища. Из них только один способен показать первую из освобожденных территорий Беларуси.



1943 год. Гомельский край. В кадрах 20-минутного фильма сельчане, которым вернули их землю. Документальная хроника, может, и пафосная, но запечатлела настоящее: герои тех съемок чувствовали и радость, и одновременно боль.



Почти опустошенная земля. Аграрная база уничтожена. Голод. Нет техники и из работников одни женщины. Но в фильме только первые три минуты смятение и грусть. Дальше будут бодрые кадры. Народ-триумфатор, который шаг за шагом освобождал от оккупантов свою Родину, а потом и Европу, не должен был выглядеть печальным и плакать по потерям. Партия ставила высокие задачи, кинематограф и фотоискусство вдохновляли еще на один подвиг - возрождение страны.



Кормили себя и посылали пострадавшим соседям. Это реальность - дух патриотизма был высок. Основные земледельцы тогда - женщины, старики и дети - ждали с фронта своих мужчин, сражаясь на пашне, жатве, животноводческих площадках. Cами горевали, но вида не подавали. Ну и, конечно, в тогдашней документалистике основа - постановочные кадры: колхозницы в белоснежных платках, вычищенные до блеска коровники.



Один из создателей сельскохозяйственных хроник - известный тогдашний оператор Иосиф Вейнерович - настолько увлекся постановками, что чуть не лишился Государственной премии! На интервью с дояркой в один из колхозов Минщины он приехал с… бутылкой шампанского и хрустальными фужерами. Хотел эстетично показать крестьянский праздник. Эксперимент не имел доверия: какое же шампанское в послевоенной деревне?!