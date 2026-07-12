Премьера балета "Соловей" собрала аншлаг в Белорусском музыкальном театре

В афише Белорусского государственного академического музыкального театра премьера. Балет "Соловей" собрал полный аншлаг, все билеты были раскуплены.

Три кита, на которых построен спектакль: первооснова - сказка Ганса Христиана Андерсена, опера Игоря Стравинского и современное видение классической истории Сергеем Микелем, который в этот раз выступил не только хореографом-постановщиком, но и автором уникального либретто.

Спектакль "Соловей" - это легкая, но вместе с тем метафоричная сказка о волшебной птице, являющей собой безграничную силу искусства.

"Над постановкой мы работали три месяца, но, честно говоря, я дал себе маловато времени для такого материала. Кажется, будто бы история несложная, но, наверное, в этой простоте есть вызов", - поделился впечатлениями о работе над спектаклем Сергей Микель.

Сергей Микель

По его словам, часто картины, которые ставятся в балетном зале, выглядят на сцене не так, как ожидалось. Многое нужно корректировать, подвигать мизансцены, иногда даже менять комбинации артистов, их расположение. Бывает и такое, что номер, который казался хорошим в балетном зале, просто теряется на сцене, и тогда приходится усиливать его количеством артистов, сценографией или переосмыслением этой сцены. В любом случае корректировки и перенос спектакля из балетного зала на сцену - это один из самых болезненных эпизодов для спектакля.

"В балете много разных стилей, а во втором акте появится современная хореография. Это будет свита смерти и непосредственно сама смерть, потому что здесь хотелось показать контраст в том числе в хореографии. В этом спектакле в некоторых эпизодах мы смогли отойти от сюжетности в хорошем смысле создать пространство безвременья", - добавил Сергей Микель.

Балет "Соловей" на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра

В постановке задействована вся балетная труппа. Помимо классической хореографии, зрителей удивила воздушная акробатика. Партию фарфоровой птицы готовили лауреаты международных конкурсов Екатерина Артеменко и Дарья Горощеня.

По мнению создателей балета, он предназначен для семейного просмотра и будет интересен зрителям всех поколений.

Следующий премьерный показ "Соловья" пройдет в Белорусском государственном академическом музыкальном театре 22 июля