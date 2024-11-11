"Съемки в основном проходили у нас здесь. Был задействован весь потенциал киностудии "Беларусьфильм", что достаточно важно, поскольку иногда думают, что это что-то такое застарелое. На самом деле, это одна из самых мощных кинофабрик на постсоветском пространстве".