Премьера в Белгосфилармонии: 21 мая будет представлена симфоническая картина Елены Атрашкевич

Музыку она избрала делом всей своей жизни. В Национальной библиотеке Беларуси прошел юбилейный вечер Елены Атрашкевич. За свой творческий путь академик собрала целую коллекцию наград.

Елена Атрашкевич является лауреатом Национальной музыкальной премии "Лира", Республиканского конкурса "Лучший композитор года", премии "Звезды Содружества", обладателем медали Франциска Скорины. Она также автор вокально-симфонических, камерных и хоровых произведений, эстрадных песен, 15 детских мюзиклов. В репертуаре Атрашкевич и гимн Минской области. Именно по ее инициативе в 2006 году в Минском государственном колледже искусств была открыта новая специализация "Искусство эстрады (пение)".