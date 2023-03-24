Премьера балета "Дон Кихот" в новой редакции маэстро Елизарьева в Большом

В Большом театре Беларуси сегодня дают большую премьеру - балет-легенда "Дон Кихон". К этому часу на исторической сцене уже заканчивается третье действие, а значит, до классического свадебного па-де-де рукой подать. "Венчает артистов" народный артист СССР и Беларуси, художественный руководитель Большого Валентин Елизарьев. Маэстро переработал собственную редакцию спектакля, который с успехом шел более 30 лет. Новую жизнь вдохнул и народный художник России Вячеслав Окунев. Он придал постановке "антикварности" и усилил атмосферу "старого" театра. На сегодня и завтра билеты раскупили еще за месяц. Подробнее о закулисной подготовке к премьере - в репортажеНины Можейко.

Жаркая Испания посреди белорусской весны. Кажется, маэстро Елизарьев договорился с самим Солнцем, чтобы то предварительно обласкало зрителей на пороге Большого. В 90-м сезоне здесь одна балетная премьера за другой. Ставку сделали на классику - украшение в афише уважаемого театра. Соблазнительно для тех, кто этот "плод" вкушает впервые и для тех, кто уже был искушен.

Казалось, носится сама Радость и скачет само Веселье. В свое время создатель Рыцаря печального образа - Сервантес - так писал об испанских плясках. Главный "испанский" балет "Дон Кихот" сохранил только некоторые литературные отсылки и совсем немного танцевальной аутентики. Впрочем, драматургия от этого не пострадала. С первых же секунд после пролога вас обдает жаркой волной от испанского веера.

Кстати, изначально веера не было. Его "ввели" намеренно. Придает характерности. Этим языком в совершенстве пришлось овладеть приме-балерине Людмиле Хитровой. Перед началом спектакля желают хороших ног. Ей предстоит проделать десятки, если не сотни, элементов и шагов.

Первая рояльная репетиция на сцене. Здесь масштабируют спектакль. Это седьмая его вариация, начиная с 41-го. Один из самых популярных у зрителя, поэтому по праву называется бестселлером.





Я очень серьезно поменял драматургию. Конечно, спектакль не похож на либретто, которое сочинялось в 1869 году, но можно сказать, что остался каркас и какие-то большие классические сцены, которые сочинили Петипа и Горский. Но в целом спектакль, конечно, очень индивидуальный, очень белорусский, очень минский, потому что в этой редакции он нигде не идет в мире. Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси

Народный художник России - Вячеслав Окунев - не в первый раз "одевает" "Дон Кихота" от декораций и костюмов. Параметры Большого в Беларуси хорошо изучил - с такой сценой каждый почувствует себя монументалистом.

Мне казалось, что очень интересно найти именно ощущение от испанского костюма. Я был, видел настоящие испанские танцы в Мадриде, когда их танцуют в достаточно простых костюмах и есть легенда - Дон Кихот, балет - это некоторое такое переложение исторического костюма, национального в балетный. Воланы - они дышат больше, чем настоящие воланы во фламенко, сшиты они эффектнее. Хотелось немножко приподнять сам образ испанского костюма - посмотрите опять же, что мы сделали. Вячеслав Окунев, народный художник России

Артисты привыкают к костюмам, отсутствию зеркала и, конечно, свету. Это один из главных игроков балета - способен на многое.

Равняться следует на этих людей. Создатели, художники и, конечно, репетиторы - они знают наизусть все партии и точно объяснят, как обращаться с мулетой.

Это первый спектакль, который я в детстве увидел, когда я пришел в театр в 10 лет. Я был в таком восторге, я никогда не думал, что балет может вызвать у меня такой восторг. З0десь все должно быть очень согласованно, начиная в какой момент полетела шляпа у Гамаша. Ее должны подбросить, она не должна лежать на полу - действие должно проходить на всех планах, которые видит зритель - на втором, на третьем и по бокам и даже у нас дети маленькие играют поварят. Игорь Артамонов, народный артист Беларуси, старший репетитор по балету