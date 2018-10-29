Премьера! Дневники детского "Евровидения" смотрите на телеканале "Беларусь 1"

В преддверии детского "Евровидения" премьера на "Беларусь 1". Сегодня вечером в нашем эфире новый проект, созвучный слогану конкурса - Light up! Журналисты Агентства теленовостей покажут всю кухню вокального первенства от хореографических репетиций до сборки сцены на "Минск-Арене".

Этим вечером выпуск посвящен шоу-директору конкурса Гордону Бонелло. Дневники детского "Евровидения" будут выходить в двух форматах. Пятиминутные серии - ежедневно по будням в 20:55. В воскресенье же подведем итоги насыщенной евронедели в 20:15 на "Беларусь 1".